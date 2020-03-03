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Итальянский тренер СК Днепр-1 сравнил Динамо и Шахтер с двумя грандами Серии А

10:33 115 Читати українською
Итальянский тренер СК Днепр-1 сравнил Динамо и Шахтер с двумя грандами Серии А
Луиджи Ночентини / фото: СК Днепр-1

Луиджи Ночентини, ассистент главного тренера СК Днепр-1 Дмитрия Михайленко, высказался о соперничестве в УПЛ и подготовке своей команды к игре с Шахтером.

71’ Владислав Супряга
75’ Владимир Полевой
82’ Владислав Супряга
90’ Владислав Супряга
 
Виталий Буяльский 6’
Беньямин Вербич 45+5’
6’ Виталий Буяльский
45+5’ Беньямин Вербич
71’ Владислав Супряга
75’ Владимир Полевой
82’ Владислав Супряга
90’ Владислав Супряга

"В первых двух турах 2020 года были много неожиданных результатов. Но уже можно сказать, что Шахтер и Динамо – это как Ювентус и Интер сейчас в Италии. Все остальные команды могут обыграть друг друга в любой момент.

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СК Днепр-1, например, сыграл вничью во Львове с коллективом (Карпатами. – примечание), который занимал последнее место (был очень тяжелый матч), а затем одержал победу во встрече с Динамо. Такая непредсказуемость только украшает чемпионат Украины. После поединка с киевлянами у нас были хорошие эмоции, у футболистов должна появиться уверенность.

Дальше нас ждет непростая, но интересная игра с Шахтером. Я уже посмотрел несколько матчей с участием "горняков" и не открою большого секрета, если скажу, что это очень серьезный клуб, в котором собраны классные футболисты. В Украине этой команде пока нет равных, но в Европе у нее не все так гладко, поскольку там и соперники сильнее – и коллективно, и индивидуально", – рассказал Ночентини в интервью Команда№1.

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