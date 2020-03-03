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Італійський тренер СК Дніпро-1 порівняв Динамо і Шахтар з двома грандами Серії А

10:33 605 Читать на русском
Італійський тренер СК Дніпро-1 порівняв Динамо і Шахтар з двома грандами Серії А
Луїджі Ночентіні / фото: СК Дніпро-1

Луїджі Ночентіні, асистент головного тренера СК Дніпро-1 Дмитра Михайленка, висловився про суперництво в УПЛ і підготовку своєї команди до гри з Шахтарем.

71’ Владислав Супряга
75’ Володимир Польовий
82’ Владислав Супряга
90’ Владислав Супряга
 
Віталій Буяльський 6’
Беньямін Вербіч 45+5’
6’ Віталій Буяльський
45+5’ Беньямін Вербіч
71’ Владислав Супряга
75’ Володимир Польовий
82’ Владислав Супряга
90’ Владислав Супряга

"У перших двох турах 2020 року було багато несподіваних результатів. Але вже можна сказати, що Шахтар і Динамо – це як Ювентус та Інтер зараз в Італії. Всі інші команди можуть обіграти одна одну в будь-який момент.

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СК Дніпро-1, наприклад, зіграв внічию у Львові з колективом (Карпатами. – примітка), котрий посідав останнє місце (був дуже важкий матч), а потім здобув перемогу у зустрічі з Динамо. Така непередбачуваність тільки прикрашає чемпіонат України. Після поєдинку з киянами у нас були хороші емоції, у футболістів повинна з'явитися впевненість.

Далі на нас чекає непроста, але цікава гра з Шахтарем. Я вже подивився кілька матчів за участю "гірників" і не відкрию великого секрету, якщо скажу, що це дуже серйозний клуб, в якому зібрані класні футболісти. В Україні цій команді поки немає рівних, але в Європі у неї не все так гладко, оскільки там і суперники сильніші – і колективно, і індивідуально", – розповів Ночентіні в інтерв'ю Команда№1.

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Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Луїджі Ночентіні Луїджі Ночентіні СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 - Динамо
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