Итальянский арбитр погиб под поездом, убегая от полиции – недавно его дисквалифицировали на год за удар игрока

Трагический случай произошел 6 марта в Италии. 31-летний арбитр Антонио Мартиньелло попал под поезд и скончался на месте происшествия.

Итальянский рефери Антонио Мартиньелло скончался от полученных травм после того, как его сбил поезд. Полицейские пришли к нему в дом, где Антонио должен был находиться под домашним арестом. За нарушение правил отбывания наказания его должны были арестовать, однако Мартиньелло сначала забаррикадировался внутри, а потом решил спасаться бегством.

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Убегая от полиции, он перебежал дорогу, перепрыгнул через забор и попал под поезд. Шансов выжить не было – Мартиньелло от полученных травм погиб на месте происшествия. Сейчас правоохранители рассматривают и версию самоубийства, сообщает Sky Sport Italia.

Напомним, недавно Мартиньелло получил дисквалификацию на один год за удар головой футболиста, которого перед тем удалил с поля.

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