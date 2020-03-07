Італійський арбітр загинув під потягом, тікаючи від поліції – недавно його дискваліфікували на рік за удар гравця

Трагічний випадок трапився 6 березня в Італії. 31-річний арбітр Антоніо Мартіньєлло потрапив під потяг та помер на місці події.

Італійський рефері Антоніо Мартіньєлло помер від отриманих травм після того, як його збив потяг. Поліцейські пришли до нього в будинок, де Антоніо мав перебувати під домашнім арештом. За порушення правил відбування покарання його мали заарештувати, проте Мартіньєлло спочатку забарикадувався всередині, а згодом вирішив рятуватися втечею.

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Тікаючи від поліції, він перебіг дорогу, перестрибнув через паркан та потрапив під потяг. Шансів вижити не було – Мартіньєлло від отриманих травм загинув на місці події. Наразі правоохоронці розглядають і версію самогубства, повідомляє Sky Sport Italia.

Нагадаємо, нещодавно Мартіньєлло отримав дискваліфікацію на один рік за удар головою футболіста, якого перед тим вилучив з поля.

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