Итальянского арбитра на год отстранили от футбола из-за удара вратаря

Неординарный случай произошел в восьмом итальянском футбольном дивизионе.

Антонио Мартиньелло, рефери в восьмом дивизионе чемпионата Италии, удалил с поля вратаря клуба Борго Мальяно Маттео Чиччиоли в матче против Монтоттоне, сообщает информационное агентство ANSA.

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После игры голкипер решил переговорить с арбитром и, вероятно, высказать свои претензии, но вместо этого получил удар головой. Чиччиоли в результате с травмами был госпитализирован в одну из больниц города Мачерата.

Дисквалификация Мартиньелло не только не позволит ему судить течение года, но и посещать расположение клубов и национальных команд Италии на всех уровнях. В офисе начальника полиции Мачераты заявили, что наказание судьи полностью оправдано, поскольку Мартиньелло подал плохой пример молодежи.

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