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Экс-форвард Черноморца Левига приговорен до 4-х лет за смертельное ДТП, в котором погиб Закарлюка

10:49 260 Читати українською
Экс-форвард Черноморца Левига приговорен до 4-х лет за смертельное ДТП, в котором погиб Закарлюка
Сергей Закарлюка / Фото ФК Арсенал

Дело о смерти бывшего хавбека киевского Арсенала и сборной Украины Сергея Закарлюки официально закрыто.

Суд признал виновным 37-летнего Руслана Левигу в смерти Сергея Закарлюки и приговорил его до 4-х лет тюрьмы, сообщает издание Полтавщина спорт.

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Роковое ДТП случилось в 2014-м, Левига находился за рулем автомобиля, в котором также ехал Сергей. Машина врезалась в военный грузовик, в результате столкновения Закарлюка погиб. Следствие установило, что Левига находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, Закарлюка выступал за Днепр, Шахтер, киевский Арсенал и ряд других украинских клубов, также Сергей защищал цвета сборной Украины.

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Теги
Арсенал-Киев Арсенал-Киев Сергей Закарлюка Сергей Закарлюка Смерти футболистов
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