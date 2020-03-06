Экс-форвард Черноморца Левига приговорен до 4-х лет за смертельное ДТП, в котором погиб Закарлюка

Дело о смерти бывшего хавбека киевского Арсенала и сборной Украины Сергея Закарлюки официально закрыто.

Суд признал виновным 37-летнего Руслана Левигу в смерти Сергея Закарлюки и приговорил его до 4-х лет тюрьмы, сообщает издание Полтавщина спорт.

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Роковое ДТП случилось в 2014-м, Левига находился за рулем автомобиля, в котором также ехал Сергей. Машина врезалась в военный грузовик, в результате столкновения Закарлюка погиб. Следствие установило, что Левига находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, Закарлюка выступал за Днепр, Шахтер, киевский Арсенал и ряд других украинских клубов, также Сергей защищал цвета сборной Украины.

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