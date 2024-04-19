Италия официально получила пять команд в Лиге чемпионов на следующий сезон
Италия окончательно оторвалась от Германии и Англии в таблице коэффициентов УЕФА.
Благодаря выходу Ромы и Аталанты в полуфинал Лиги Европы и выходу Фиорентины в полуфинал Лиги конференций Италия арифметически завоевала право на участие пяти команд в следующей Лиге чемпионов. Англия и Германия больше не могут обойти Италию в таблице коэффициентов УЕФА.
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Текущий рейтинг выглядит следующим образом:
1. Италия – 19 428;
2. Германия – 17 785;
3. Англия – 17 375;
Напомним, что в полуфинале Лиги Европы Рома сыграет с Байером, а Аталанта – с Марселем. Фиорентина встретится в полуфинале Лиги конференций с Олимпиакосом.
По состоянию на 32-й тур в первую пятёрку турнирной таблицы чемпионата Италии входят Интер, Милан, Ювентус, Болонья и Рома. У римлян есть преимущество в 4 очка над Аталантой и недоигранный матч с Удинезе. У бергамасков также есть игра в запасе.
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