Благодаря выходу Ромы и Аталанты в полуфинал Лиги Европы и выходу Фиорентины в полуфинал Лиги конференций Италия арифметически завоевала право на участие пяти команд в следующей Лиге чемпионов. Англия и Германия больше не могут обойти Италию в таблице коэффициентов УЕФА.

Определились все участники 1/2 финала Лиги Европы 2023/24

Текущий рейтинг выглядит следующим образом:

1. Италия – 19 428;

2. Германия – 17 785;

3. Англия – 17 375;

Напомним, что в полуфинале Лиги Европы Рома сыграет с Байером, а Аталанта – с Марселем. Фиорентина встретится в полуфинале Лиги конференций с Олимпиакосом.

По состоянию на 32-й тур в первую пятёрку турнирной таблицы чемпионата Италии входят Интер, Милан, Ювентус, Болонья и Рома. У римлян есть преимущество в 4 очка над Аталантой и недоигранный матч с Удинезе. У бергамасков также есть игра в запасе.

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