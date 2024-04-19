Несколько недель назад наставник Лечче Лука Готти жаловался на закон Мерфи, под влияние которого его команда попала в матче с Миланом (0:3). "Мы пропустили в первой же атаке, а когда сами получили прекрасную возможность забить, не смогли её реализовать. И сразу же получили второй!", – жаловался он. В Риме с Миланом произошло то же самое: команда Стефано Пиоли пропустила быстрый мяч, имела замечательный шанс сравнять счёт (Лофтус-Чик попал в перекладину после отскока мяча от газона), и сразу после этого пропустила второй.

Итальянский форвард умер в 26 лет от остановки сердца на поле – родители и девушка с трибун смотрели на трагедию

Де Росси выбрал стратегию сыграть по счёту – её диктовала дисквалификация Кристанте, из-за которой в опорной зоне появился опорник разрушительного плана Эдоардо Бове. Поэтому свой первый мяч Рома забила в редкой позиционной атаке, а второй – в такой же редкой быстрой атаке. В первом случае Пеллегрини пробил в штангу, и Манчини оказался первым на добивании (Джанлука забил в апреле уже третий мяч). Он посвятил этот гол скончавшемуся Маттии Джани – форварду аматорской команды Кастельфиорентино. Этот 26-летний парень был родственником бойфренда сестры Манчини, с которым один из вице-капитанов Ромы близко дружил.

Во втором случае Пеллегрини длинной диагональю запустил вперёд Лукаку, который в ущерб собственному здоровью протащил мяч до штрафной Милана и, несмотря на неточный пас, поучаствовал в голевой атаке – Дибала выжал из этого момента максимум, пробив впритирку со штангой. Сразу после этого эпизода Ромелу попросил замену.

Так Рома повела с общим счётом 3:0, но из-за одновременно спорного и глупого фола Челика против Леау в центре поля осталась в меньшинстве. Турецкий правый защитник действительно подкатился под Рафаэла сзади и зацепил его, но этот фол определённо не был грубым. В таких случаях карточку принято называть "пограничной", "оранжевой" – Шимон Марциняк достал из кармана красную. Понятно, почему под конец тайма Де Росси снял Пауло Дибалу с игры: при преимуществе в три мяча тренер "джаллоросси" мог позволить себе обойтись без главного креативщика.

После перерыва хозяевам даже не пришлось сушить игру. Предположу, что Милан намеревался забить первый мяч как можно быстрее. Когда же стало очевидным, что у команды Пиоли нет даже моментов у ворот Свилара, игроки "россонери" опустили руки – гостевая команда стала пропускать от Ромы контратаку за контратакой. Их счастье, что эти выпады ничем не обернулись.

Гол подключившегося на розыгрыш стандарта Габбии в конце встречи уже ни на что не влиял.

После ничьей с Сассуоло (3:3) Стефано Пиоли оправдывался за этот результат тем, что готовил свою команду к ответной игре с Ромой в Лиге Европы. Что ж в таком случае дела Милана обстоят ещё хуже, чем кажется на первый взгляд. Впереди у "россонери" – миланское дерби.

Рома повторит прошлогодний полуфинал Лиги Европы. Соперником "джаллоросси" на следующей стадии турнира станет новоиспечённый чемпион Германии Байер.