Італія остаточно відірвалася від Німеччини та Англії в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Завдяки виходу Роми й Аталанти до півфіналу Ліги Європи та виходу Фіорентини до півфіналу Ліги конференцій Італія арифметично завоювала право на участь п'яти команд у наступній Лізі чемпіонів. Англія та Німеччина більше не зможуть обійти Італію в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Визначилися усі учасники 1/2 фіналу Ліги Європи 2023/24

Поточний рейтинг виглядає наступним чином:

1. Італія – 19 428;

2. Німеччина – 17 785;

3. Англія – 17 375;

Нагадаємо, що в півфіналі Ліги Європи Рома зіграє з Байєром, а Аталанта – з Марселем. Фіорентина зустрінеться в півфіналі Ліги конференцій з Олімпіакосом.

Станом на 32-й тур до першої п'ятірки турнірної таблиці чемпіонату Італії входять Інтер, Мілан, Ювентус, Болонья і Рома. У римлян є перевага в 4 очки над Аталантою і недограний матч з Удінезе. У бергамасків також є гра в запасі.

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