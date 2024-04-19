Розыгрыш Лиги Европы вышел на финишную прямую. Осталось лишь четыре команды, которые продолжают бороться за трофей.

В четверг, 18 апреля, состоялись ответные матчи четвертьфинальной стадии. После первых встреч почти во всех парах интрига оставалась живой. Тяжелее всего было Ливерпулю, который дома сгорел Аталанте 0:3. Однако на выезде подопечные Юргена Клоппа забили быстрый гол, подарив фанам надежду на чудо.

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Милану нужно было отыгрывать лишь один мяч, но он очень быстро еще дважды пропустил на Олимпико. Рома с 30 минуты играла в меньшинстве, но даже смогла победить. Байеру хватило ничьей, чтобы пройти Вест Хэм. Бенфика и Марсель все решали в серии пенальти, где более ловкими были французы.

Поэтому, в полуфинальные пары Лиги Европы сезона 2023/24 будут такими: Марсель – Аталанта и Рома – Байер. Первые поединки этой стадии турнира пройдут 2 мая, а ответные матчи – ровно через неделю.

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