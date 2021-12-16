После того, как Шахтер объявил об уходе экс-хавбека сборной Украины, тот не явился на церемонию прощания и вылетел в Бразилию. Впрочем, в комментарии бразильским СМИ Марлос заверил, что не чувствует никакой обиды на "горняков".

"Невозможно описать словами, что я сейчас чувствую. Никогда не забуду все то, что пережил за эти 10 лет в Украине, особенно за последние 8 сезонов в футболке такого великого клуба. Именно здесь я провел самые лучшие моменты своей жизни. Я буду благодарен за то, что Шахтер дал мне и моей семье.

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Там у меня остались отличные друзья. Я навсегда сохраню в своем сердце расположение болельщиков и уважение, которое все, кто имеет отношение к Шахтеру, проявляли ко мне на протяжении всех этих лет. Здесь я праздновал титулы, выигрывал индивидуальные награды, получил вызов в сборную Украины и, прежде всего, вырос как профессионал и человек. Могу только сказать: спасибо за все, история с Шахтером завершена", – цитирует Марлоса Lance.

Напомним, Марлос перебрался в Шахтер летом 2014-го, перейдя из харьковского Металлиста за 8 млн евро. В составе "оранжево-черных" хавбек провел 287 матчей, отличился 74 голами и 65 ассистами. По четыре раза выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. В 2017 году получил украинское гражданство и регулярно выступал за сборную – в частности, ездил на Евро-2020.

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