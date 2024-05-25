Ворскла в соцсетях сообщила об уходе главного тренера Натальи Зинченко с должности.

Ворскла стала обладателем женского Кубка Украины-2023, одолев в финале Кривбасс

"Тренер Наталья Зинченко завершила свое сотрудничество с футбольным клубом Ворскла. Спасибо за ваш неутомимый труд, за чемпионские звания и кубки, за эмоции и переживания, госпожа Наталья!" – говорится в сообщении.

Добавим, что Наталья Зинченко признавалась лучшим тренером в женском футболе в 2023 году – в ее активе победа в чемпионате и Кубке Украины с Ворсклой. В общем, наставница торжествовала в чемпионате Украины в 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2023 и 2024 годах, а также является обладательницей Кубка Украины 2020, 2021, 2022, 2023.

Четыре удаления, семь голов и скандал – Полесье проиграло матч за плей-офф женской УПЛ, клуб подал протест на арбитраж