Уже экс-полузащитник "горняков" после объявления об его уходе из Шахтера вернулся на родину.

Жена 33-летнего уроженца Бразилии разместила в Instagram кадры отъезда семьи из Украины. На фото Марлос загружает вещи в автобус Шахтера. Чемоданов, к слову, было немало – только в кадре оказалось больше 10-ти.

Марлос обиделся на Шахтер и даже не пришел попрощаться с командой, – СМИ

"Спасибо, Шахтер", – написала жена игрока.

Напомним, Марлос перебрался в Шахтер летом 2014-го, перейдя из Металлиста за 8 млн евро. В составе "горняков" хавбек провел 287 матчей, отличился 74 голами и 65 ассистами. По четыре раза выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. В 2017 году получил украинское гражданство и регулярно выступал за сборную – в частности, ездил на Евро-2020.

Тете у збірній України: чому це реальніше, ніж ви думаєте?