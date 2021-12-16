Після того, як Шахтар оголосив про відхід екс-хавбека збірної України, той не з'явився на церемонію прощання і вилетів до Бразилії. Втім, у коментарі бразильським ЗМІ Марлос запевнив, що не відчуває жодної образи на "гірників".

"Неможливо описати словами, що я зараз відчуваю. Ніколи не забуду все те, що пережив за ці 10 років в Україні, особливо за останні 8 сезонів у футболці такого великого клубу. Саме тут я провів найкращі моменти свого життя. Я буду вічно вдячний за те, що Шахтар дав мені та моїй родині.

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Там у мене залишилися чудові друзі. Я назавжди збережу в своєму серці прихильність уболівальників і повагу, яку всі, хто має відношення до Шахтаря, виявляли до мене протягом усіх цих років. Тут я святкував титули, вигравав індивідуальні нагороди, отримав виклик до збірної України і, перш за все, виріс як професіонал і людина. Можу лише сказати: дякую за все, історія з Шахтарем завершена", – цитує Марлоса Lance.

Нагадаємо, Марлос перебрався в Шахтар влітку 2014-го, перейшовши з харківського Металіста за 8 млн євро. У складі "омаранчево-чорних" хавбек провів 287 матчів, відзначився 74 голами та 65 асистами. По 4 рази виграв чемпіонат, Кубок та Суперкубок України. У 2017 році отримав українське громадянство і регулярно виступав за збірну – зокрема, їздив на Євро-2020.

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