Марлос и донецкий Шахтер разошлись не совсем мирным путем.

Полузащитник обиделся на клуб и даже не пришел на церемонию прощания с партнерами, утверждает FootBoom.

Шахтер официально подтвердил уход Марлоса

Марлос рассчитывал получить новый контракт в Шахтере, но так и не дождался предложения. Интересно, что 33-летний хавбек не попал даже в заявку на последний матч против Александрии (2:1). Тренер "горняков" Роберто Де Дзерби все списал на травму ветерана.

Марлос выступал за Шахтер с 2014 года. Ожидается, что хавбек свободным агентом присоединится к родному Атлетико Паранаэнсе.

Найбільший провал в історії чемпіонату України – Ахметов давав йому будь-яку суму, а він навмисне грав погано