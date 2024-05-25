Голы юных звезд "бело-синих" в видеообзоре матча Рух – Динамо – 1:2
20:12 - Читати українською
Динамо в резервном составе одолело Рух в матче 30-го тура УПЛ, не пустив львовян в еврокубки. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".
завершено
Самба Диалло 52’
Антон Царенко 77’
52’ Самба Диалло
77’ Антон Царенко
Первая половина прошла без голов, а вот после перерыва Динамо повело в счете: Диалло замкнул подачу Андриевского с углового.
Динамо резервным составом не пустило Рух в еврокубки – Диалло и Царенко решили судьбу важнейшего матча для львовян
Рух отыгрался через 10 минут – Дидык удачно сыграл на добивании после сейва Нещерета. Но победа все же досталась Динамо. Хаотичная атака, в которой Бенито толкнули во вратаря соперников, а Дубинчак пробил в стойку пустых ворот все же завершил результативно Царенко.
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