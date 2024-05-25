Динамо в резервном составе одолело Рух в матче 30-го тура УПЛ, не пустив львовян в еврокубки. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Первая половина прошла без голов, а вот после перерыва Динамо повело в счете: Диалло замкнул подачу Андриевского с углового.

Динамо резервным составом не пустило Рух в еврокубки – Диалло и Царенко решили судьбу важнейшего матча для львовян

Рух отыгрался через 10 минут – Дидык удачно сыграл на добивании после сейва Нещерета. Но победа все же досталась Динамо. Хаотичная атака, в которой Бенито толкнули во вратаря соперников, а Дубинчак пробил в стойку пустых ворот все же завершил результативно Царенко.