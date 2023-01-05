В отношении главного тренера сборной США Грега Бехалтэра открыто расследование за агрессию 30-летней давности против будущей жены.

Осенью 1991 года 18-летний Грег Бехалтэр ударил ногой по голени свою девушку. Спустя 5 лет Розалинда стала его женой, и продолжает находиться в этом статусе по сей день.

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Однако спустя 8 дней после вылета сборной США с ЧМ-2022 в офис Американской футбольной ассоциации на тренера поступила жалоба, предметом которой и стал этот инцидент 30-летней давности. Об этом информирует CNN.

Сам Бехалтэр в Твиттере написал, что сожалеет об этом "неловком моменте" по сей день.

Американская футбольная ассоциация начала собственное расследование, по результатам которого Грег может не получить предложение о продлении контракта.

Ранее в США выход национальной сборной в 1/8 финала на ЧМ был признан успехом.

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