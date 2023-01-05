Восени 1991 року 18-річний Грег Бехалтер ударив ногою по гомілці свою дівчину. Через 5 років Розалінда стала його дружиною і продовжує перебувати в цьому статусі до цього дня.

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Однак через 8 днів після вильоту збірної США з ЧС-2022 до офісу Американської футбольної асоціації на тренера надійшла скарга, предметом якої став цей інцидент 30-річної давності. Про це повідомляє CNN.

Сам Бехалтер у Твіттері написав, що шкодує про цей "незграбний момент" донині.

Американська футбольна асоціація розпочала власне розслідування, за результатами якого Грег може не отримати пропозицію щодо продовження контракту.

Раніше у США вихід національної збірної до 1/8 фіналу на ЧС було визнано успіхом.

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