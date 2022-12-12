Рейна начал капризничать еще до начала Мундиаля. 20-летний американец провалился в тренировочном матче с Аль-Гарафой и очень неохотно работал на тренировках. После матча 1-го тура с Уэльсом (1:1) ничего не изменилось. Только когда ветераны команды провели с юношей воспитательную беседу, тот извинился и изменил свое отношение.

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Иначе Рейна рисковал уехать домой досрочно, сообщает The Athletic. Наставник сборной США подтвердил инцидент, хоть и не назвал конкретного игрока. "На этом чемпионате мира у нас был игрок, который явно не оправдывал ожиданий на поле и за его пределами. Вместе со штабом мы часами сидели вместе, размышляя, что мы собираемся делать с ним. Мы были готовы купить билет домой, настолько это было удручающим", – заявил Грег Бехалтер.

Напомним, на ЧМ-2022 сборная США дошла до 1/8 финала, где уступила Нидерландам (1:3). Рейна, несмотря на статус одной из надежд команды, за весь турнир отыграл всего 52 минуты за два выхода на поле.

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