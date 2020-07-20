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"Историческая команда, будет приятно сыграть против них": Гвардиола поздравил Лидс с выходом в АПЛ

20 июля 16:52 - Читати українською
"Историческая команда, будет приятно сыграть против них": Гвардиола поздравил Лидс с выходом в АПЛ
Лидс / Твиттер ФК Лидс

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился эмоциями относительно возвращения Лидса в наивысший дивизион после длительной паузы.

"Поздравляю их. И не только Марсело Бьелсу, но и весь Лидс. Это историческая команда. Через 16 лет они возвращаются. Будет приятно приехать на их стадион и сыграть против них.

Лидс вернулся в АПЛ после 16 лет ожиданий – команде Бьелсы даже не пришлось выходить на поле

Они добились замечательных результатов и выполнили великолепную работу. Им было нелегко. Год назад у них почти получилось. Это доказывает, что они играют очень стабильно", – цитирует Гвардиолу официальный сайт Манчестер Сити.

Напомним, Лидс занял первое место в Чемпионшипе и впервые за 16 лет будет выступать в высшем дивизионе Англии.

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Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Хосеп Хосеп Гвардиола АПЛ Лидс Лидс Марсело Марсело Бьелса
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