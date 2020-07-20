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"Історична команда, буде приємно зіграти проти них": Гвардіола привітав Лідс з виходом в АПЛ

16:52 - Читать на русском
"Історична команда, буде приємно зіграти проти них": Гвардіола привітав Лідс з виходом в АПЛ
Лідс / Твіттер ФК Лідс

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився емоціями щодо повернення Лідса у найвищий дивізіон після тривалої паузи. 

"Вітаю їх. І не лише Марсело Б'єлсу, але весь Лідс. Це історична команда. Через 16 років вони повертаються. Буде приємно приїхати на їхній стадіон і зіграти проти них.

Лідс повернувся в АПЛ після 16 років очікувань – команді Б'єлси навіть не довелось виходити на поле

Вони домоглися чудових результатів і виконали чудову роботу. Їм було нелегко. Рік тому у них майже вийшло. Це доводить, що вони грають дуже стабільно", – цитує Гвардіолу офіційний сайт Манчестер Сіті.

Нагадаємо, Лідс посів першу сходинку у Чемпіоншипі і вперше за 16 років виступатиме у найвищому дивізіоні Англії.

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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Хосеп Гвардіола АПЛ Лідс Лідс Марсело Марсело Б'єлса
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