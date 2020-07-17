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Лидс вернулся в АПЛ после 16 лет ожиданий – команде Бьелсы даже не пришлось выходить на поле

21:46 - Читати українською
Лидс вернулся в АПЛ после 16 лет ожиданий – команде Бьелсы даже не пришлось выходить на поле
Лидс вернулся в АПЛ / Сайт клуба

Лидс стал первым новичком английской Премьер-лиги сезона 2020/21.

Команде Марсело Бьелсы помогла осечка Вест Бромвича в матче предпоследнего тура Чемпионшипа против Хаддерсфилда (1:2).

Акинфенва помог своему клубу выйти в Чемпионшип впервые за 133-летнюю историю

Лидсу нужно было добыть хотя бы одно очко в двух заключительных матчах, однако главный конкурент играл на день раньше и сам сделал подарок. Теперь "павлинов" теоретически может догнать только Брэнтфорд, однако в АПЛ выходят первые два места Чемпионшипа. К слову, ВБА рискует потерять прямой выход в элиту, хотя долго именно подопечные Славена Билича шли среди лидеров. Брэнтфорд отстает от "дроздов" на очко, но с игрой в запасе.

Напомним, Лидс покинул АПЛ в сезоне 2003/04. За 16 лет легендарный клуб пережил финансовые проблемы, спускался в Лигу 1, но все же сумел возродиться. "Безумному" Марсело Бьелсе понадобилось два года, чтобы вместе со своими ребятами получить желанную путевку в самую богатую лигу мира.

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Теги
Лидс Лидс Марсело Марсело Бьелса Чемпионшип Вест Бромвич Вест Бромвич Англия
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