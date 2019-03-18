Исполком ФФУ утвердил решение о переносе матчей УПЛ и Кубка Украины

Исполнительный комитет Федерации футбола Украины согласился с предложением Премьер-лиги о внесении изменений в план-календарь текущего сезона.

Исполнительный комитет ФФУ, после рассмотрения предложения УПЛ о внесении изменений в План-календаря Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов Премьер-лиги сезона-2018/2019, утвердил предложенные изменения:

Клубы УПЛ поддержали перенос матчей из-за выборов Президента Украины

1. Матчи 23-го тура УПЛ перенести с 30 марта 2019 на 3 апреля 2019 – для клубов, которые являются участниками 1/4 финала Кубка Украины. Клубы, которые не участвуют в 1/4-й, могут провести матчи 23-го тура 6 апреля 2019 г .;

2. Матчи 1/4 финала Кубка Украины перенести с 3 апреля 2019 на 6-7 апреля 2019 г. .;

3. Матчи 26-го тура УПЛ перенести с 20 апреля 2019 на 24 апреля 2019 г. .;

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4. Дата проведения матчей 1/2 финала Кубка Украины определить дополнительно;

5. Матчи 32-го тура УПЛ перенести с 26 мая 2019 на 30 мая 2019 г. .;

6. Матчи плей-офф перенести с 29 мая 2019 и 2 июня 2019 на 4 июня 2019 и 8 июня 2019 соответственно.

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Напомним, что изменения обусловлены проведением выборов Президента Украины. О необходимости привлечения максимального количества правоохранителей к их обеспечению сообщила в письме Национальная полиция Украина. Также учтено ходатайство главного тренера национальной сборной Украины Андрея Шевченко о переносе 32-го тура УПЛ на конец мая, информирует официальный сайт ФФУ.