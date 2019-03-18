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Сборная Украины собралась в Киеве перед матчем с Португалией

16:32 149 Читати українською
Сборная Украины собралась в Киеве перед матчем с Португалией
Сборная Украины собралась в Киеве / ФФУ

Игроки сборной Украины собрались на первый матч в 2019 году, который пройдет уже 22 марта в Португалии.

 

Сборная Украины собралась в Киеве, где начнет подготовку к отборочному матчу Евро-2020 против Португалии. Резиденцией "сине-желтых" стал столичный отель "Hilton", информирует официальный сайт ФФУ.

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После встречи в отеле команда проведет открытую тренировку на НСК Олимпийский, начало в 18:00. Отметим, что вызовы в сборную впервые за долгое время получили Эдуард Соболь и Роман Безус.

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Напомним, что квалификационный матч на Евро-2020 Португалия – Украина состоится 22 марта. Начало игры в 21:45.

Теги
Сборная Украины Португалия - Украина Главное Украина Украина Евро-2020
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