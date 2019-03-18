Виконком ФФУ затвердив рішення про перенесення матчів УПЛ та Кубка України

Виконавчий комітет Федерації футболу України погодився із пропозицією Прем’єр-ліги стосовно внесення змін до плану-календаря поточного сезону.

Виконавчий комітет ФФУ, після розгляду пропозиції УПЛ стосовно внесення змін до Плану-календаря Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів Прем’єр-ліги сезону-2018/2019, затвердив запропоновані зміни:

Клуби УПЛ підтримали перенесення матчів через вибори Президента України

1. Матчі 23-го туру УПЛ перенести з 30 березня 2019 р. на 3 квітня 2019 р. — для клубів, які є учасниками 1/4 фіналу Кубку України. Клуби, які не беруть участь у 1/4-й, можуть провести матчі 23-го туру 6 квітня 2019 р.;

2. Матчі 1/4 фіналу Кубку України перенести з 3 квітня 2019 р. на 6-7 квітня 2019 р.;

3. Матчі 26-го туру УПЛ перенести з 20 квітня 2019 р. на 24 квітня 2019 р.;

Матчі Першої та Другої ліг чемпіонату України будуть перенесені через вибори Президента

4. Дату проведення матчів 1/2 фіналу Кубку України визначити додатково;

5. Матчі 32-го туру УПЛ перенести з 26 травня 2019 р. на 30 травня 2019 р.;

6. Матчі плей-офф перенести з 29 травня 2019 р. та 2 червня 2019 р. на 4 червня 2019 р. та 8 червня 2019 р. відповідно.

Збірна України зібралась в Києві перед матчем з Португалією

Нагадаємо, що зміни обумовлені проведенням виборів Президента України. Про необхідність залучення максимальної кількості правоохоронців до їхнього забезпечення повідомила в листі Національна поліція України. Також враховано клопотання головного тренера національної збірної України Андрія Шевченка про перенесення 32-го туру УПЛ на кінець травня, інформує офіційний сайт ФФУ.