Клубы УПЛ поддержали перенос матчей из-за выборов президента Украины

Клубы УПЛ единогласно поддержали перенос матчей в связи с выборами президента в Украине.

В повестке дня значился проект изменений в план-календарь УПЛ сезона 2018/19 (2-й этап). Данное требование возникло на основании письма Национальной полиции, пишет FootBoom.

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В период с 28 марта по 2 апреля и (в случае проведения 2-го тура выборов) с 19 по 23 апреля максимально возможного количества правоохранителей для охраны избирательных бюллетеней во время их перевозки и хранения на участках, обеспечения общественной безопасности и порядка возле избирательных участков во время и после выборов президента Украины.

Также учитывая ходатайство главного тренера национальной сборной Украины Андрея Шевченко о переносе 32-го тура УПЛ на конец мая было решено предложить клубам рассмотреть проект изменений в календарь чемпионата УПЛ сезона 2018/19 (2-й этап):

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1. Матчи 23-го тура перенести с 30 марта на 3 апреля 2019 (для клубов, которые являются участниками 1/4 финала Кубка Украины, клубы, которые не принимают участие в 1/4 могут провести матчи 23-го тура 6 апреля) ;

2. Матчи 32-го тура перенести с 26 на 30 мая – матчи плей-офф перенести с 29 мая и 2 июня на 4 и 8 июня соответственно.