Матчи Первой и Второй лиг чемпионата Украины будут перенесены из-за выборов Президента

Президент ПФЛ Сергей Макаров рассказал о достижении согласия о переносе матчей чемпионата Украины среди команд Первой и Второй лиги.

31 марта в Украине пройдут выборы Президента. Именно на эти выходные было запланировано возобновления чемпионата во Второй лиге, а также проведение 20 тура среди команд Первой лиги. Впрочем, как заявил глава ПФЛ Сергей Макаров, клубы уже достигли согласия о переносе матчей.

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"Мы разработали вариант, который клубы поддержали: о переносе матчей, о смещении базовых дней соответствующих туров. Мы перенесем матчи. Это решение утверждено.

Мы утвердили свою позицию. Это не окончательный вариант. Возможны варианты, начиная с того, что может не состояться второй тур выборов. Вдруг в первом туре победит кто-то из кандидатов. Нюансы еще есть, но в целом мы утвердили свое видение этого вопроса", – рассказал Сергей Макаров в эфире телеканала "Футбол 1".

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