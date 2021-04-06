Испанец получил повреждение на воскресной тренировке. Хонни Отто диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни защитник будет прооперирован, информирует официальный сайт "волков".

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На реабилитацию футболисту понадобится примерно полгода. Соответственно, в текущем сезоне он уже не сыграет. Также Отто не поможет сборной Испании на Евро-2020. Правда, вряд ли Луис Энрике на него рассчитывал – Хонни провел всего 3 поединка за "Фурию Роху" (последний из которых еще в 2019-м).

Заметим, испанец только в начале февраля оправился от подобного повреждения, из-за которого находился в лазарете почти полгода. 27-летний Отто является основным левым защитником "вулвз", а в сезоне 2020/21 успел сыграть 8 матчей.

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