Испанский защитник вновь получил ужасную травму и выбыл на длительный срок – шансов на Евро-2020 нет
Ужас Хонни Отто продолжается. Защитник Вулверхэмптона снова травмировался, надолго оказавшись в лазарете.
Испанец получил повреждение на воскресной тренировке. Хонни Отто диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни защитник будет прооперирован, информирует официальный сайт "волков".
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На реабилитацию футболисту понадобится примерно полгода. Соответственно, в текущем сезоне он уже не сыграет. Также Отто не поможет сборной Испании на Евро-2020. Правда, вряд ли Луис Энрике на него рассчитывал – Хонни провел всего 3 поединка за "Фурию Роху" (последний из которых еще в 2019-м).
Заметим, испанец только в начале февраля оправился от подобного повреждения, из-за которого находился в лазарете почти полгода. 27-летний Отто является основным левым защитником "вулвз", а в сезоне 2020/21 успел сыграть 8 матчей.
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