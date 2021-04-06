Іспанець отримав пошкодження на недільному тренуванні. Хонні Отто діагностували розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна. Найближчими днями захисник буде прооперований, інформує офіційний сайт "вовків".

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На реабілітацію футболістові знадобиться приблизно півроку. Відповідно, у поточному сезоні він вже не зіграє. Також Отто не допоможе збірній Іспанії на Євро-2020. Щоправда, навряд чи Луїс Енріке на нього розраховував – Хонні провів лише 3 поєдинки за "Фурію Роху" (останній із яких ще у 2019-му).

Зауважимо, іспанець лише на початку лютого оговтався від подібного пошкодження, через яке перебував у лазареті майже півроку. 27-річний Отто є основним лівим захисником "вулвз", а в сезоні 2020/21 встиг зіграти 8 матчів.

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