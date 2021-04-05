"Насколько я понимаю, ФИФА направила письмо УАФ, в котором признала, что 8 официальных матчей Килмана за национальную футзальную сборную Англии не позволяют ему выступать в составе сборной Украины. То есть, у него есть английское футбольное гражданство, и он должен пробиваться в сборную Англии. Футзальную, по пляжному или большому футболу – эти три вида спорта, как одна семья.

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Например, если ты сыграл за одну сборную по пляжному футболу, то ты не имеешь права играть за сборные других стран с других подвидов. Поэтому, я думаю, что история с Максом Килманом уже закрыта. Сомневаюсь, что мы когда-нибудь увидим его в желто-синей футболке. Хотя, насколько я знаю, он изьявил серьезное желание. Он инициировал получение украинского гражданства. У него мать украинка с украинским паспортом, и у него были большие надежды, что он все же наденет футболку национальной сборной Украины. Но таковы правила ФИФА на сегодняшний момент, и играть за Украину пока ему не придется", – резюмировал Цыганык в эфире ЦиганикLIVE.

Напомним, 23-летний Килман имеет украинские корни, а желание играть за нашу сборную он изьявил еще в ноябре 2020-го. Защитник является воспитанником академий Фулхэма и Гиллингема, а к лагерю Вулверхэмптона присоединился в августе 2018 года. В текущем сезоне Макс провел за "волков" 17 матчей и отметился двумя ассистами.

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