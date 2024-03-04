Главный тренер "желтой субмарины" Марселино обеспокоен из-за болезни нескольких своих футболистов. Проблема возникла еще во время матча с Гранадой (5:1) в 27 туре Ла Лиги.

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Как сообщает Marca, в раздевалке Вильярреала гуляет желудочный вирус. Слегли от болезни Филипп Йоргенсен, Аисса Манди, Эрик Байли и Санти Комесанья. Вирус задел даже травмированных Пино и Рамона Терраца. Считается, что это не полный список заболевших. Марселино подтвердил, что некоторым футболистам пришлось лечь в больницу на выходных из-за дискомфорта.

Напомним, что первая встреча Вильярреала и Марселя состоится во Франции, в четверг, 7 марта. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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