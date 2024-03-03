В рамках воскресной программы 27-го тура Ла Лиги 2023/24 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2023/24, 27-й тур

Вильяреал – Гранада – 5:1

Голы: Сьорлот, 7, 19, 66, Капу, 32, Гедеш, 47 – Корбяну, 90+1

Атлетико – Бетис – начало в 17:15

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Вильяреал в родных стенах разгромил Гранаду, что и неудивительно – "насриды" держались в зоне вылета с 6-матчевой безвыигрышной серией. "Жёлтая субмарина" переехала андалусийцев со счетом 5:1 и оторвалась от аутсайдеров на 13 очков, а Сьорлот отметился хет-триком. Александр стал лидером Ла Лиги по количеству голов в 2024 году (6), опередив Винисиуса и Будимира.

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