Головний тренер "жовтої субмарини" Марселіно занепокоєний через хворобу кількох своїх футболістів. Проблема виникла ще під час матчу з Гранадою (5:1) у 27 турі Ла Ліги.

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Як повідомляє Marca, у роздягальні Вільяреала гуляє шлунковий вірус. Злягли від хвороби Філіп Йоргенсен, Аїсса Манді, Ерік Байлі та Санті Комесанья. Вірус зачепив навіть травмованих Піно та Рамона Терраца. Вважається, що це не повний список захворівших. Марселіно підтвердив, що деяким футболістам довелося лягти в лікарню на вихідних через дискомфорт.

Нагадаємо, що перша зустріч Вільяреала та Марселя відбудеться у Франції, в четвер, 7 березня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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