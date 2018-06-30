Испания – Россия: анонс матча 1/8 финала ЧМ-2018

Испания и Россия встретятся в матче 1/8 финала ЧМ-2018. Анонс игры читайте на сайте "Футбол 24".

Испания – Россия

1 июля, 17:00. Москва, стадион "Лужники"

Главный арбитр: Бьорн Кейперс (Нидерланды)

Телетрансляция на канале "Интер". Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Испания очень неубедительно выглядела на групповом этапе, хотя и финишировала первой, опередив Португалию. За день до старта чемпионата мира "Ла Роха" потеряла Лопетеги, а Йерро, который исполнил роль некоего пожарного, похоже, пока не способен правильно читать игру, как это делал баскский специалист. В первом же матче на Мундиале "Красная Фурия" продемонстрировала проходной двор в обороне, пропустив три мяча от Криштиану Роналду. Впоследствии команда Йерро не без проблем минимально одолела Иран, а в заключительном туре изрядно потрепала нервы собственным фанатам, расписав результативную ничью с Марокко.

Испания – Россия: прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2018

В Испании уже заждались качественного футбола от чемпионов мира-2010. Сейчас "Ла Роха" совсем не похожа на коллектив, который очень убедительно прошел квалификацию Мундиаля. "Фурия" до сих пор находится в поиске самой себя, футболисты нервничают, а испанские СМИ совсем не помогают, только подливая масла в огонь. Авторитетная Marca, например, перед матчем Испания – Россия устроила обмен "любезностями" с Тьяго. Полузащитник сборной пожаловался на избыточное давление со стороны прессы, а мадридское издание ответило, что СМИ существуют для того, чтобы критиковать.

Йерро пока упорно отказывается принимать серьезные кадровые решения, хотя уже сами фаны сборной Испании призывают его посадить на скамью Де Хеа и дать шанс Кепе. Многие считают, что тренер "Ла Рохи" пытается выехать на "старом багаже", а собственных идей, как улучшить игру, просто не имеет. Несмотря на все, команда, которая превосходит Россию по стоимости состава почти на 900 млн евро, просто обязана побеждать и выходить в четвертьфинал. Конечно, огромное давление извне может сыграть с Испанией в злую шутку, но вряд ли это произойдет уже на стадии 1/8 финала. Уж слишком Испания превосходит своего соперника в классе.

Хозяева турнира уже выполнили свою задачу минимум, выйдя из группы. Правда, присутствие команды Черчесова в плей-офф ЧМ-2018 вовсе не свидетельствует о ее большой силе. Россиянам откровенно повезло с соперниками. Они разгромили Саудовскую Аравию (5: 0) и уверенно победили Египет Мохаммеда Салаха (3:1), который, похоже так и не сумел полностью оправиться от травмы. Однако первый серьезный вызов сборной России на Мундиале завершился полным фиаско. Хозяева турнира были уничтожены Уругваем со счетом 0:3, продемонстрировав свою беспомощность в матче с классно организованной командой. Следовательно, единственным преимуществом россиян в матче с Испанией, пожалуй, станут собственные болельщики.

История встреч

Пути Испании и России ранее пересекались 6 раз. "Красная фурия" одержала 4 победы, а еще два матча завершились вничью. Как видим, россияне ни разу не обыгрывали пиренейцев, однако пытаются согревать себе душу воспоминаниями о последней встрече команд в Санкт-Петербурге, когда на Крестовском зрители увидели настоящий спектакль (3:3).

Интересно, что на Евро-2008, которое начало золотую эру в истории испанского футбола, "Ла Роха" дважды крупно била россиян: 4:1 в группе и 3:0 на стадии полуфинала. Андрес Иньеста, Серхио Рамос и Давид Силва участвовали в тех матчах, поэтому опыта побед над россиянам на крупных турнирах им не занимать.

Кадры

Хавбек сборной России Александр Ерохин с повреждением стопы за день до матча работал индивидуально в тренажерном зале. А вот Алан Дзагоев занимался в общей группе и, похоже, готов вернуться на поле.

Испания подходит к игре в полной боевой готовности. Вместе со всеми партнерами по команде тренировался даже Пепе Рейна, который пропустил одно занятие из-за проблем с шейными позвонками.

Ориентировочные составы

Испания: Де Хеа – Карвахаль, Пике, Рамос, Альба – Бускетс, Коке, Иньеста, Иско, Силва – Коста

Россия: Акинфеев – Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков – Зобнин, Кузяев – Самедов, Головин, Черышев – Дзюба

Прогноз "Футбол 24" – 2:0