Испания – Россия: прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2018

Испания и Россия встретятся в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 в Москве. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Испания – Россия состоится 1 июля на стадионе "Лужники". Начало игры – 17:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Букмекерская контора William Hill явным фаворитом противостояния видит Испанию. На победу "фурии рохи" в основное время предлагают коэффициент 1.57, а на то, что она пройдет в следующий раунд, – 1.28.

Успех России по итогам двух таймов оценивается солидным коэффициентом 6.5, ничья – 3.75. На выход хозяев турнира в четвертьфинал после дополнительного времени или пенальти можно поставить за 3.5.

Аналитики авторитетной конторы Bwin не верят в россиян еще больше. На их победу в основное время дают коэффициент 7. Тогда как виктория Испании оценивается в 1.55, а ничья – в 3.8.

На выход пиренейцев в 1/4 финала предлагают поставить с мизерным коэффициентом 1.22. Сенсационный проход России в основное или дополнительное время, или же в серии пенальти, оценивается коэффициентом 4.

Напомним, Россия вышла в 1/8 финала со второго места группы А, набрав 6 очков. Испания в последний момент выиграла квартет В, вырвав ничью с Марокко.

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