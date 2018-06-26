ЧМ-2018 Испания – Марокко: "красная фурия" сыграла вничью с Марокко и встретится с Россией в 1/8 финала

Сборная Марокко в "утешительном" для себя матче громко хлопнула дверью, но не помешала испанцам с первого места выйти в 1/8 финала, где подопечных Йерро ждет Россия.

Матч активнее начали испанцы, но уже на 14-й минуте марокканцы неожиданно открыли счет: Бутаиб воспользовался ошибкой испанского защиты и в выходе один на один с Де Хеа переиграл голкипера "фурии рохи". Испанцы очень быстро отыгрались: после классной комбинации Иньеста выкатил мяч под удар Иско, который "расстрелял" ворота сборной Марокко – 1:1.

Марокканцы празднуют первое взятие ворот Де Хеа

Испания – Марокко – видео голов

Казалось, что Испания быстро дожмет и сломит соперника, но защитники "красной фурии" во второй раз в матче упустили Бутаиба, который вновь выскочил один на один с Де Хеа. Повезло, что на этот раз позиция марокканского форварда была не столь идеальной и ему не удалось переиграть голкипера. У испанцев перед самым перерывом была прекрасная возможность забить второй мяч, но Диего Коста перед пустыми воротами не дотянулся до мяча после прострела Иньесты.

Испанцы празднуют гол Иско

В начале второй половины встречи марокканцы едва не вышли вперед: Амрабат из-за пределов штрафной нанес очень мощный и акцентированный удар, однако мяч попал в крестовину ворот Де Хеа. У испанцев после двух угловых едва не забили Иско и Пике, но если после удара первого мяч с линии ворот выбил Саисс, то защитник Барселоны не попал в ворота.

Испания – Марокко: Иско – игрок матча

Марокканцам удалось успокоить игру и отвести ее от собственных ворот, а на 81-й минуте команда Эрве Ренара неожиданно вновь вышла вперед: Эн-Несири после подачи углового головой вколотил мяч в ворота Де Хеа без шансов для голкипера.

Испанцы до конца матча сумели забить усилиями Аспаса, и учитывая ничью в параллельном матче Иран – Португалия вышли в 1/8 финала с первого места в группе.

Марокканцы сумели удивить

С одной стороны, над подопечными Эрве Ренара на висел груз ответственности за результат, но с другой – мало кто ожидал от немотивированной команды настоящей "битвы" против сборной Испании. Марокканцы провели очень приличный матч. Они, конечно же, проиграли испанцам в показателях владения мячом и точности передач, но переиграли "фурию роху" в физической борьбе (единоборства, подборы, беговая работа). Самое главное для марокканцев то, что в матче против сборной Испании им наконец удалось забить, причем сделали это "атласские львы" дважды, а могли забивать и трижды, если бы мяч после безумного удара Амрабата вместо крестовины попал в "паутинку" ворот Де Хеа. Очень приятно видеть такую игру от сборной, которая уже после второго тура ЧМ четко понимала, что попасть в плей-офф ей не удастся.

Эн-Несири забивает второй мяч сборной Марокко в ворота Де Хеа

Проблемы в обороне "фурии рохи"

Серьезной проблемой для испанцев на стадии плей-офф может стать ненадежная игра в защите. Иранцы прокидывали мяч между ног опытному Жерару Пике и прилично "повозили" оборону сборной Испании во втором туре. Теперь марокканцы оставили два "автографа" в воротах Де Хеа, а могли забить и больше! Кроме уже вышеупомянутого "выстрела" Амрабата, следует упомянуть еще и момент, когда испанские защитники во второй раз упустили Бутаиба, позволив форварду выйти "на свидание" с Де Хеа, но Халид "простил" оборону сборной Испании, не сумев переиграть голкипера.

С Ираном подопечным Йерро в определенной степени повезло, от Марокко пропустили дважды, от Криштиану Роналду – трижды. Не многовато ли как для одного из претендентов на трофей?

Испания – Марокко: послематчевая пресс-конференция Эрве Ренара

VAR снова вступает в игру и "супер-джокер" Аспас

Система VAR этот раз помогла Равшану Ирматову принять верное решение в эпизоде с голом Яго Аспаса. Форвард Сельты забил чистый мяч, но вначале главный судья его не засчитал из-за поднятого лайнсменом флажка, однако уже через пару минут Ирматов прислушался к советам видеоасистентов и указал таки на центр поля. Именно этот мяч стал решающим и помог испанцам все же занять первую позицию в группе, а Аспас стал героем поединка, и забил важнейший для "красной фурии" гол. С такими "джокерами" и Мората не нужен.

Яго Аспас делает счет 2:2

Испания – Марокко: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 – как это было

Испания сыграет с "хозяевами" турнира

Испания вышла в 1/8 финала ЧМ с первого места только за счет большего количества забитых голов (6 против 5 у португальцев). Испанцам на первой стадии плей-офф судьба подарила достаточно легкого соперника в виде "хозяина" турнира – сборной России, а как "разбирать команду Черчесова на запчасти", недавно продемонстрировал Уругвай. Испания сыграет с россиянами 1 июля в Москве, а португальцы сойдутся в поединке с Уругваем 30 июня в Сочи.

ЧМ-2018. Группа B. 3 тур

Испания – Марокко – 2:2

Голы: Иско, 19, Аспас, 90+1 – Бутаиб, 14, Эн-Несири, 81

ЧМ-2018 Иран – Португалия: пиренейцы упустили победу и первое место в группе, но вышли в плей-офф