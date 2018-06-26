ЧМ-2018 Уругвай – Россия: уругвайцы нанесли сокрушительное фиаско хозяевам турнира

Уругвай и Россия встречались в матче 3 тура ЧМ-2018 в группе А. Отчет и результат игры читайте на "Футбол 24".

Встреча лидеров группы А должна турнирное значение. Обе команды еще до матча обеспечили себе место в плей-офф, но победитель гарантировал себе первую строчку в квартете и встречу со вторым местом группы В в 1/8 финала. Россию устраивала ничья, однако победил представитель Южной Америки.

Уругвай со стартовых минут начал использовать ошибки соперников. Первый гол в матче случился на 10 минуте, когда россияне сами "привезли" остроту на свои владения. Газинський должен был фолить против Бентанкура, а Суарес со штрафного пробил идеально в угол ворот.

Уругвай – Россия – видео голов

Хозяева турнира попытались быстро ответить, однако Черышев из выгодной позиции попал в голкипера, а Дзюба после подачи с углового не попал в створ уругвайских ворот. А "чарруа" свой угловой использовали для того, чтобы удвоить преимущество. Лаксальт из-за пределов штрафной мощно пробил в направлении Акинфеева, а рикошет от Черышев не оставил российскому вратарю шансов.

На 36 минуте положение России стало еще более плачевным – правый защитник Смольников заработал вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. К концу первого тайма счет не изменился, а Уругвай увеличил свой фаворитизм.

Уругвай – Россия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

После перерыва Станислав Черчесов выпустил на замену Кузяева и Смолова, что немного освежило игру его команды в атаке. Уругвайцы продолжали контролировать ситуацию, но добивать соперника, который действовал вдесятером, не спешили. Отличные шансы забить имел Кавани. Сначала Эдинсон избежал офсайда и завалился на газон в чужой штрафной в борьбе с Игнашевичем – арбитр проигнорировал претензии на пенальти, а затем форвард с хорошей позиции пробил мимо ворот.

Южноамериканцы уверенно сдерживали оппонентов и совершали опасные рейды в чужие владения. Они могли отличиться и дальними ударами, и после розыгрышей угловых. Именно подача с корнера принесла разгром России – Кавани классно сориентировался на добивании.

Уругвай одержал третью победу на чемпионате мира, набрал 9 очков и выиграл группу А. В 1/8 финала "чарруа" встретятся с вице-лидером квартета В. Россия потерпела первое поражение на турнире.

Уругвай – Россия: Суарес – лучший игрок матча

Россия была на уровне до первого серьезного соперника

Хозяева мундиаля уверенно выиграли первые два матча с группе с общим счетом 8:1, что повлекло за собой много восторженных характеристик в адрес подопечных Черчесова. Однако после сегодняшнего матча можно сказать, что правы были те эксперты, которые сохраняли скептицизм относительно силы россиян, опираясь на ужасную игру Саудовской Аравии и Египта.

Уругвай не предоставил России никаких шансов, наказав соперника за грубые ошибки. Если арабские сборные не сумели воспользоваться подарками Акинфеева и компании, то "чарруа" довели свой класс тремя "сухими" голами. Ужасная передача назад Кутепову привела к опасному штрафному, с которого Суарес открыл счет. В середине первого тайма после подачи от угла поля "трехцветные" проиграли подбор – не простил уже Лаксальт. Аналогичная ситуация и с удалением Смольникова, который подкатом пытался исправить проигрыш в скорости тому же Лаксальту.

Смольников – первый игрок хозяина чемпионата мира за 20 лет, который был удален

В то же время и у чужих ворот сказался класс. СА и Египет за матч позволили России нанести 11 и 13 ударов соответственно, а Уругвай – только 4. Вот и вопрос – где были знатные бомбардиры Черышев и Дзюба, когда нужно было реализовывать прекрасные шансы?

Прагматизм Табареса и класс его игроков

Уругвай снова сыграл организованно – перемещался по полю единым блоком, минимизировал риски, действовал, главным образом, сбалансировано. Оказавшись на 36 минуте в большинстве, "чарруа" не побежали добивать соперника, а методично продолжили выжидать. Конечно, во втором тайме футболисты Табареса раньше могли доводить дело до разгрома, но в любом случае до финального свистка не было даже малейшего намека на потерю контроля.

Пусть результат снова удалось получить после стандартов – это один из козырей "небесно-белых". Уругвайцы выиграли группу, не пропустив ни одного гола – 5 такой случай на чемпионатах мира. Спокойно, уверенно и на классе. Несмотря на все предматчевые авансы, России ничего противопоставить не удалось.

Интересные факты

– Эдинсон Кавани – второй игрок, забивший за Уругвай на 3 различных чемпионатах мира. Первым был Луис Суарес, который сегодня отметился 7-м голом за "чарруа" на ЧМ.

– Уругвай забил в первом тайме матча ЧМ больше одного гола впервые с 1966 года.

– Россия потерпела одно из крупнейших поражений среди хозяев ЧМ. На домашнем мундиале только Бразилия уступала с более крупным счетом.

– Только в третий раз в истории ЧМ хозяева турнира организовывают автогол. Черышев присоединился к компании мексиканца Гусмана (1970 год) и бразильца Марсело (2014).

ЧС-2018. Группа А. 3 тур

Уругвай – Россия – 3:0

Голы: Суарес, 10, Черышев, 23 (аг), Кавани, 90

Удаление: Смольников, 36