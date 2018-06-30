Іспанія – Росія: анонс матчу 1/8 фіналу ЧС-2018

Іспанія та Росія зустрінуться у матчі 1/8 фіналу ЧС-2018. Анонс гри читайте на сайті "Футбол 24".

Іспанія – Росія

1 липня, 17:00. Москва, стадіон "Лужники"

Головний арбітр: Бйорн Кейперс (Нідерланди)

Телетрансляція на каналі "Інтер". Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Іспанія дуже непереконливо виглядала на груповому етапі, хоча й фінішувала першою, випередивши Португалію. За день до старту чемпіонату світу "Ла Роха" втратила Хулена Лопетегі, а Фернандо Єрро, який виконав роль такого собі пожежника, схоже, поки що не здатен правильно читати гру, як це робив баскський фахівець. У першому ж матчі на Мундіалі "Червона Фурія" продемонструвала прохідний двір в обороні, пропустивши три м'ячі від Кріштіану Роналду. Згодом команда Єрро не без проблем мінімально здолала Іран, а у завершальному турі добряче потріпала нерви власним фанам, розписавши результативну нічию з Марокко.

В Іспанії вже зачекались якісного футболу від чемпіонів світу-2010. Наразі "Ла Роха" зовсім не схожа на колектив, який дуже переконливо пройшов кваліфікацію Мундіалю. "Фурія" досі перебуває у пошуку самої себе, футболісти нервують, а іспанські ЗМІ зовсім не допомагають, лише підливаючи масла у вогонь. Авторитетна Marca, для прикладу, перед матчем Іспанія – Росія влаштувала обмін "люб'язностями" з Тьяго. Півзахисник збірної пожалівся на надмірний тиск боку преси, а мадридське видання відповіло, що ЗМІ існують для того, щоб критикувати.

Єрро поки що вперто відмовляється приймати серйозні кадрові рішення, хоча вже самі фани збірної Іспанії закликають його посадити на лаву Де Хеа та дати шанс Кепі. Багато хто вважає, що тренер "Ла Рохи" намагається виїхати на "старому багажі", а власних ідей, як покращити гру, просто немає. Попри все, команда, яка переважає Росію за вартістю складу майже на 900 млн євро, просто зобов'язана перемагати та виходити у чвертьфінал. Звісно, величезний тиск ззовні може зіграти з Іспанією у злий жарт, та навряд чи це відбудеться вже на стадії 1/8 фіналу. Занадто вже Іспанія переважає свого суперника у класі.

Господарі турніру вже виконали своє завдання мінімум, вийшовши з групи. Щоправда, присутність команди Черчесова у плей-офф ЧС-2018 зовсім не свідчить про її велику силу. Росіянам відверто пощастило з суперниками. Вони розгромили Саудівську Аравію (5:0) та впевнено перемогли Єгипет Мохамеда Салаха (3:1), який, схоже так і не зумів повністю оговтатись від травми. Однак перший серйозний виклик збірної Росії на Мундіалі завершився тотальним фіаско. Господарі турніру були знищені Уругваєм з рахунком 0:3, продемонструвавши свою безпорадність у матчі з класно організованою командою. Відтак, єдиною перевагою росіян у матчі з Іспанією, мабуть, стануть власні уболівальники.

Історія зустрічей

Шляхи Іспанії та Росії раніше перетинались 6 разів. "Червона Фурія" здобула 4 перемоги, а ще два матчі завершились внічию. Як бачимо, росіяни жодного разу не обігрували піренейців, однак намагаються зігрівати собі душу спогадами про останню зустріч команд в Санкт-Петербурзі, коли на Крестовському глядачі побачили справжній спектакль (3:3).

Цікаво, що на Євро-2008, яке започаткувало золоту еру в історії іспанського футболу, "Ла Роха" двічі розгромно била росіян: 4:1 у групі та 3:0 на стадії півфіналу. Андрес Іньєста, Серхіо Рамос та Давід Сілва брали участь в тих матчах, тож досвіду "надирання заду" росіянам на великих турнірах їм не позичати.

Кадри

Хавбек збірної Росії Олександр Єрохін із пошкодженням стопи за день до матчу працював індивідуально в тренажерному залі. А ось Алан Дзагоєв тренувався у загальній групі та, схоже, готовий повернутись на поле.

Іспанія підходить до гри у повній бойовій готовності. Разом з усіма партнерами по команді тренувався навіть Пепе Рейна, який пропустив одне заняття через проблеми з шийними хребцями.

Орієнтовні склади

Іспанія: Де Хеа – Карвахаль, Піке, Рамос, Альба – Бускетс, Коке, Іньєста, Іско, Сілва – Коста

Росія: Акінфєєв – Фернандес, Кутєпов, Ігнашевіч, Жирков – Зобнін, Кузяєв – Самедов, Головін, Черишев – Дзюба

Прогноз "Футбол 24" – 2:0