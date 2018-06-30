Испания – Россия: разница между трансферной стоимостью команд составляет 869 млн евро

Испания – Россия сыграют в 1/8 финала ЧМ-2018 / фото из соцсетей

В матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия победа хозяев Мундиаля будет настоящей сенсацией. Как минимум с учетом суммарной трансферной стоимости игроков обеих команд.

Испания и Россия в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 определят обладателя путевки в четвертьфинал. Матч состоится 1 июля в 17:00 в Москве.

Интересно, что по данным Transfermarkt, весь состав сборной Испании (23 заявленные игроки) стоит 1,03 миллиарда евро. Трансферная стоимость игроков сборной России – только 161 млн евро.

Испания – Россия: прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2018

По этому показателю Испания занимает 2 место среди всех команд-участниц ЧМ-2018, уступая лишь Франции. Россия, в свою очередь, по этому показателю лишь 18-я. Разница в стоимости футболистов обеих команд составляет 869 млн евро.

Средняя стоимость каждого игрока "Фурии Рохи" составляет почти 45 млн евро, у россиян аналогичный показатель – 7 млн.

ЧМ-2018: самые дорогие сборные, которые сыграют в России – от миллиарда долларов до 11 миллионов

Самый дорогой футболист сборной Испании – Серхио Бускетс (80 млн евро). У России лидирует Александр Головин, стоимость которого 18 млн. В составе Испании Головин был бы только 21-м в списке, опережая лишь Начо Монреаля, Андреса Иньесту и Пепе Рейну.

Интересно, что самым дешевым игроком в составах обеих команд стал 38-летний Сергей Игнашевич, трансферная стоимость которого составляет жалкие 25 тысяч евро.

ЧС-2018: турнірна сітка смерті, український слід, Іспанія проти прокляття та ще 7 фішок плей-офф