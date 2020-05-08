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Испания провела массовое тестирование футболистов на коронавирус – результаты неутешительны

12:49 147 Читати українською
Испания провела массовое тестирование футболистов на коронавирус – результаты неутешительны
Тренировка Реала / Фото ФК Реал

Ла Лига утвердила даты возобновления сезона, но тестирование игроков может кардинально повлиять на ситуацию.

Ряд испанских клубов протестовал своих игроков на наличие вируса, результат – 5 инфицированных, сообщает RAC1.

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Среди заболевших – три представителя Ла Лиги и двое игроков из Сегунды. Имена и клубы пока не уточняются. Стоит отметить, что эти цифры могу вырасти, ведь еще не все команды получили результаты тестирования.

Напомним, Испания планировала вернуться к розыгрышу Примеры уже 20 июня.

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Теги
коронавирус Испания Сегунда Ла Лига
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