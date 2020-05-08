Іспанія провела масове тестування футболістів на коронавірус – результати невтішні

Ла Ліга затвердила дати відновлення сезону, але тестування гравців може кардинально вплинути на ситуацію.

Низка іспанських клубів протестувала своїх гравців на наявність вірусу, результат – 5 інфікованих, повідомляє RAC1.

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Серед хворих – три представники Ла Ліги та двоє гравців з Сегунди. Імена та клуби поки не уточнюються. Варто відзначити, що ці цифри можуть зрости, адже ще не всі команди отримали результати тестування.

Нагадаємо, Іспанія планувала повернутись до розіграшу Прімери вже 20 червня.

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