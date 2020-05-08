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Милан зафиксировал три случая инфицирования коронавирусом – возобновление Серии А под угрозой срыва

09:36 64 Читати українською
Милан зафиксировал три случая инфицирования коронавирусом – возобновление Серии А под угрозой срыва
Милан / Фото Citizen TV

Итальянские клубы продолжают страдать от пандемии, на этот раз плохие новости пришли из Милана.

В лагере Милана зафиксировано три положительных теста на коронавирус, сообщает местный журналист Николо Скира.

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Имена инфицированных не разглашаются. Напомним, ранее о 6 заражениях в клубе сообщила Фиорентина, Сампдория – 4 случая.

В Италии с 4 мая позволили тренировки на базах клубов и в конце мая намеревались восстановить сезон. В нынешних условиях возвращения Серии А выглядит крайне маловероятным.

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Италия коронавирус Серия А Милан Милан
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