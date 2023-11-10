Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте определился с игроками, которые сыграют в ближайших матчах в отборе на Евро-2024.

Официальные соцсети "Фурии Роха" опубликовали список футболистов на матчи против Кипра и Грузии. Де ла Фуэнте включил в заявку 22 игроков.

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Впервые в национальную команду вызвали полузащитника Жирона Алейша Гарсию. Для "красно-белых" это исторический момент, поскольку впервые игрок каталонцев попал в национальную сборную.

Голкиперы: Унаи Симон, Давид Райя, Алекс Ремиро.

Защитники: Хесус Навас, Иньиго Мартинес, Ле Норман, Пау Торрес, Давид Гарсия, Гайя, Гримальдо, Карвахаль.

Полузащитники: Родриго, Субименди, Гави, Микель Мерино, Фабиан, Сансет, Рикельме, Алейш Гарсия.

Нападающие: Мората, Хоселу, Нико Уильямс, Ферран Торрес, Ламин Ямал, Оярсабаль.

Напомним, что испанцы сыграют против Кипра 16 ноября, а с Грузией – 19 ноября. Подопечные де ла Фуэнте уже гарантировали себе место в финальной части Евро-2024, набрав 15 очков в шести матчах.

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