Лунин покинет Реал уже этим летом. Инсайд "Футбол 24" понемногу находит подтверждение. В частности, жена Лунина призналась, что семейство 24-летнего стража ворот Мадрида готово переезжать. Сейв в матче ЛЧ вряд ли особо изменит ситуацию нашего легионера. Хотя молодежный чемпион мира идеально воспользовался неожиданным подарком от Кепы. Испанский голкипер, который пришел на правах аренды заменить на позиции №1 серьезно травмированного Куртуа, травмировался перед самым началом еврокубковой встречи. "Футбол 24" вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает о взрывной реакции на подвиги украинца в Испании.

Лунин помог Реалу досрочно пробиться в плей-офф Лиги чемпионов – украинец взял пенальти от Браги

Лучший голкипер раунда по версии любого статистического портала. Лучший в дрим-тим 4 тура ЛЧ от УЕФА – набрал 12 баллов в фэнтези от официального портала Европейского футбольного союза, опередив ближайшего конкурента на 5 очков. Для человека, переживающего непростые сезоны тренерского недоверия и радикальной критики испанских фанатов и журналистов за каждую ошибку, это был удивительно важный момент. Хотя ничего нового. Лунин в целом парирует 50% пенальти в свои ворота. Что в Реале (2 из 4), что за последние 5 лет на клубном уровне (7 из 14).

"Однозначно лучше парирует удары, чем Кепа. Нам не нужен был новый голкипер. Я так считал и считаю до сих пор. Лунин настолько скромно и терпеливо дождался своего шанса, а когда он должен был засиять, мы взяли другого вратаря. Это неуважение", – испанские болельщики заценили шоу голкипера сборной Украины, который не только потянул 11-метровый, но и совершил еще один крутой сейв (всего 4), отвернув от своих ворот 1,69 ожидаемого гола! Фанаты уверены, что те 2-3 недели, которые придется обходиться без травмированного Кепы Аррисабалаги, пройдут спокойно на последнем рубеже.

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"Он спас нам игру. Выпустите его в старте против Валенсии. Невероятный перфоманс. Надо было сделать его первым номером после травмы Тибо. Кепа нам не нужен. Давайте ему играть, пока не будет ошибок. Они с Кепой на одном уровне. Единственное преимущество Кепы – уверенность.

Лунин выглядит застенчивым, а Кепа ведет себя, как большая шишка. Он отыграл сегодня роскошно. Проявил себя именно тогда, когда был нужен. Ему просто нужны минуты, чтобы показать свой класс. Чувствую себя очень уверенно, когда он в воротах".

Better than this stripper pic.twitter.com/7Oex3xYZlI — GOLDEN DUST (@goldendust17) November 8, 2023

И как вишенка на торте: "Лучше этого стриптизера". Реакция фанатов Реала, как всегда, страстная и бескомпромиссная.

Лукас Васкес, бездумно прихвативший игрока Браги за футбол и привезший тот быстрый пенальти, готов отблагодарить Лунина: "Я задолжал тебе ужин". Невероятный "матчище" друга отметил легендарный Тони Кроос. Велиииииким зовет Фран Гарсия. Не прошел мимо и вчерашний конкурент №1 Тибо Куртуа. Впечатлил Андрей и Хоселу.

Испанские СМИ отмечают, что близким приятелем украинца является и Джуд Беллингем – полузащитник сборной Англии, который выдал галактический старт в Реале, таща "сливочных" во всех турнирах как главная забивная сила. По информации Defenca Central, реакция летнего новичка Мадрида была едва ли не самой страстной: "Джуд отпраздновал, как сумасшедший. Прыгал, будто находился на газоне Сантьяго Бернабеу, а не на скамейке запасных. Более того, в перерыве Беллингем пошел за ним в тот самый тоннель перед раздевалкой и сказал Лунину в глаза: "Эй, так не делается, ты заставил меня проиграть пари своим сейвом..."

Джуд, которого беспокоили проблемы с плечом, остался на банке, где и поспорил с партнерами. Не такой опытный в Мадриде наивно поставил на то, что Андрей не отразит удар с 11-метровой отметки, тогда как наученные опытом прошлого другие футболисты вышли победителями из этого пари.

Тем более странной была оценка самой популярной испанской спортивной газеты. Marca оценила Лунина только в 2 звездочки (максимум – 3), хотя даже всегда скептический Карло Анчелотти отметил, что украинец провел идеальный матч в различных компонентах, в частности, даже поразил игрой ногами (только две неточные передачи из 18). В то же время журналист Хосе Мария Родригес расхвалил "гигантские перчатки" украинца в моменте с пенальти и его экстраординарное спасение в конце встречи.

Зато Хоэль Дель Рио несколько исправил впечатление от Марки. Если до перерыва, Лунин получил 9 баллов, то финальная оценка украинца – 10: "Неожиданность в одиннадцатке Реала... после травмы Кепы на разминке. Украинский голкипер возвращается в стартовый состав после того, как последние 13 игр провел на скамейке запасных. Ночь возможностей. Лунин знает, что возможности нужно хватать обеими руками, и на 5 минуте решает спасти судьбу Реала. Что требуют от голкипера "бланкос": соперники доходят до тебя один раз... ты останавливаешь и работаешь дальше. Игра украинца является ключевой для понимания победы, которая выводит белую команду в 1/8 финала. Миссия выполнена... пока камеры были сфокусированы на очень улыбающемся Куртуа.

Только автор победного гола Браим Диас, еще один игрок, у которого не очень складывается с доверием Анчелотти, получил ту же десятку от Marca. Другое мадридское издание (AS) не поскупилось на все 3 возможных балла: "Мадрид в надежных руках. Он остается оптимистом, даже если знает, что его дни в белом подходят к концу. Как и после травмы Куртуа до прихода Кепы, сейчас команда вновь остаются в руках Лунина – изгнанника, решившего использовать последние капли своего времени на Каса Бланка". Оптимизм не покидает Андрея, хотя его ожидания ("очень много работает, потому что видит себя №1 в лучшем клубе мира") не очень согласуется с суровой реальностью.

Лунин сыграл первые минуты с 19 августа. Этим летом он наслаждался игрой в основе – 2 победы в 2 турах Примеры, только 1 пропущенный гол. Для него каждый такой большой день имеет важное значение, пусть и зависит все только от здоровья конкурентов. Газета отмечает роль тренера вратарей Луиса Льописа, с которым Лунин имел неприятную схватку летом. Украинец поблагодарил специалиста за советы, которые помогают ему в том числе и спасать в таких убийственных моментах, как пенальти.

А вот портал Relevo развивает тему: "Мышечная травма Кепы изменила сценарий украинского вратаря на вечер среды. Герой-сюрприз. Он отразил пенальти и продемонстрировал выдающуюся игру в Лиге чемпионов на глазах публики Бернабеу. Льопис, тренер вратарей Реала, который отвечает за работу над пенальти в клубе, сыграл ключевую роль в сейве Лунина. Он изучил удары Джало, и благодаря его инструкциям вратарь действовал очень четко, когда нужно было вытянуться в правую сторону".

Интересно, что именно Льопис выступил инициатором прихода Кепы. Отношения тренера вратарей с украинцем не были идиллией, отмечает Хорхе Пикон. "Однако Лунин не прекращает работать и всегда ценит помощь Луиса. Украинский голкипер оказался в очень сложной ситуации против Браги. Без доверия Анчелотти, с быстрым пенальти, после двух месяцев без игровой практики. Лунин перевернул сцену, продемонстрировав незаурядную силу духа.

Есть один человек, который всегда ему доверял: Хуни Калафат. Главный скаут Реала – один из его самых больших сторонников в клубе. Он предложил его подписание и продолжает поддерживать украинца, несмотря на решение Анчелотти и его команды выйти на рынок после травмы Куртуа". Фантастические способности украинца признают даже критики на базе в Мадриде. Однако этого все еще может быть мало.

Лунин стал героем Реала и набрал первый миллион, а жена заговорила о смене клуба после феерии украинца в ЛЧ