Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте визначився з гравцями, які зіграють в найближчих матчах у відборі на Євро-2024.

Офіційні соцмережі "Фурії Роха" опублікували список футболістів на матчі проти Кіпру та Грузії. Де ла Фуенте включив в заявку 22 гравців.

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Вперше до національної команди викликали півзахисника Жирона Алейша Гарсію. Для "червоно-білих" це історичний момент, оскільки вперше гравець каталонців потрапив до національної збірної.

Голкіпери: Унаї Сімон, Давід Райя, Алекс Реміро.

Захисники: Хесус Навас, Іньїго Мартінес, Ле Норман, Пау Торрес, Давід Гарсія, Гайя, Грімальдо, Карвахаль.

Півзахисники: Родріго, Субіменді, Гаві, Мікель Меріно, Фабіан, Сансет, Рікельме, Алейш Гарсія.

Нападники: Мората, Хоселу, Ніко Вільямс, Ферран Торрес, Ламін Ямал, Оярсабаль.

Нагадаємо, що іспанці зіграють проти Кіпру 16 листопада, а з Грузією – 19 листопада. Підопічні де ла Фуенте вже гарантували собі місце в фінальній частині Євро-2024, набравши 15 очок в шести матчах.

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