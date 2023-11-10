Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не сможет рассчитывать на полузащитника Тоттенхэма Джеймса Мэддисона.

Англичане в международную паузу проведут два матча в отборочном цикле. Команда Саутгейта сыграет против Мальты 14 ноября, а 20 ноября с Северной Македонией.

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Помочь "трем львам" не сможет Джеймс Мэддисон. Как сообщилапресс-служба Тоттенхэма, полузащитник получил повреждение еще в матче против Челси на прошлых выходных. Медицинские тесты показали травму лодыжки. Мэддисон останется в расположении клуба и начнет восстановление.

Напомним, Англия находится в одной группе с Украиной. Команда Саутгейта лидирует, набрав 16 очков в шести матчах.

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