Исмаили: Динамо в матчах с Шахтером практически все время проводит в защите

Левый защитник Шахтера Исмаили поделился ожиданиями от поединка третьего тура УПЛ против Динамо.

"К украинскому Классическому подходим полностью готовыми. Все ребята в команде понимают важность поединка, ведь уже на старте чемпионата есть возможность опередить главного конкурента.

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Киевляне, особенно в матчах с Шахтером, очень закрыты, практически все время проводят в защите. Мы должны правильно действовать тактически и реализовывать свои моменты.

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Их молодежь с каждым годом набирает все больше опыта, ребята с большим потенциалом, но я уверен, что Шахтер сильнее. Постараемся доказать это в субботу", – цитирует Исмаили официальный сайт "горняков".