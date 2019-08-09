Ісмаїлі: Динамо у матчах з Шахтарем практично весь час проводить у захисті

Лівий захисник Шахтаря Ісмаїлі поділився очікуваннями від поєдинку третього туру УПЛ проти Динамо.

"До українського Класичного підходимо повністю готовими. Всі хлопці в команді усвідомлюють важливість поєдинку, адже вже на старті чемпіонату є можливість випередити головного конкурента.

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Кияни, особливо в матчах з Шахтарем, дуже закриті, практично весь час проводять в захисті. Ми повинні правильно діяти тактично і реалізовувати свої моменти.

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Їх молодь з кожним роком набирає все більше досвіду, хлопці з великим потенціалом, але я впевнений, що Шахтар сильніший. Постараємося довести це в суботу", – цитує Ісмаїлі офіційний сайт "гірників".