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Ярмоленко поспорил с Срной на ужин в ресторане

11:50 177 Читати українською
Ярмоленко поспорил с Срной на ужин в ресторане
Андрей Ярмоленко и Дарио Срна / Фото ФК Динамо

Экс-вингер Динамо, а ныне игрок Вест Хэма, Андрей Ярмоленко имеет собственное мнение относительно будущего чемпиона Украины.

 

Легенда Шахтера Дарио Срна уверенно заявил, что "горняки" повторят свой прошлогодний триумф в УПЛ, на что Андрей Ярмоленко предложил тренеру донецкого клуба авантюру.

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"Конечно, я могу поспорить с Дарио. Например, на ужин в хорошем ресторане. Я говорю, что чемпионат Украины выиграет Динамо. Если выиграет Шахтер, я готов угостить его ужином в любом хорошем ресторане", – сказал Ярмоленко в блиц -интервью от Favorit.

Напомним, Динамо и Шахтер сойдутся в очном противостоянии в рамках третьего тура УПЛ уже 10 августа, начало в 17:00.

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