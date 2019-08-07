Динамо – Шахтер: VAR будет работать в тестовом режиме, главный арбитр – Козык

В центральном матче 3-го тура УПЛ используют систему видеоповторов.

На матче Динамо – Шахтер в тестовом режиме будет работать система видеоасистента арбитра (VAR), информирует официальный сайт НСК Олимпийский.

Гримм сообщил, когда в УПЛ заработает VAR

Главным арбитром встречи будет Ярослав Козык из Мукачево. Ему будут ассистировать – Игорь Алехин из Хмельницкого и Семен Шланчак из Черкасс, Четвертый судья – Анатолий Абдула из Харькова.

Арбитр ВАА (офлайн) – Николай Балакин из Киевской области. Ассистент ВАА (офлайн) – Владимир Володин (Херсон). Наблюдатель ВАА (офлайн) – Владимир Петров (Харьков).

Напомним, что система VAR уже работала в тестовом режиме на матче за Суперкубок Украины – как и ожидалось, никто не почувствовал никакого влияния видеоасистента. Главные арбитры смогут использовать VAR онлайн во второй части сезона, когда ФИФА и ИФАБ дадут разрешение.

Центральный матч 3-го тура УПЛ за участием Шахтера и Динамо состоится 10 августа на НСК Олимпийский в 17:00.

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